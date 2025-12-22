استكمال إجراءات العودة الطوعية لـ70 عراقيا دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية

وقال القائم بالأعمال العراقي لدى ليبيا في بيان ورد لـ ، إن " لدى دولة ليبيا استكملت اجراءات العودة الطوعية ل(70) مهاجراً عراقياً دخلوا أراضي دولة ليبيا بشكل غير شرعي".وأضاف الصحاف أن "الجهود مستمرة بجهد عالٍ لتقصّي مصير العشرات في مناطق عدّة"، مبيناً أن "السفارة تعمل بجهد عالٍ وبالتنسيق مع السلطات المختصة للتعرف على مصيرهم وتسليمهم الى مراكز الايواء المعنية ليتم البدء بإجراءات إعادتهم طوعا الى ".وبين الصحاف ان "شبكات تهريب وتجارة البشر تستمر بالإيقاع بفئة الشباب من العراقيين"، لافتاً الى "تكثيف الجهود للحد من تدفق المهاجرين عبر ليبيا ومجدداً دعوته للعائلات بعدم السماح بزج أبنائهم بمخاطر الهجرة غير ".واوضح الصحاف ان "السفارة تقوم بتمكين المهاجرين من الاتصال بعائلاتهم كما تقدم لهم الطعام والأدوية".