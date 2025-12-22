اجتماع جديد للإطار التنسيقي يناقش اختيار رئيس الوزراء الجديد

وقال مصدر سياسي، لـ ، إن "الإطار التنسيقي عقد مساء اليوم، اجتماعه في مكتب ؛ لمناقشة اختيار المقبل".وأضاف المصدر، ان اجتماع الاطار سيناقش أيضا "الاوضاع السياسية في وكذلك أوضاع المنطقة بصورة عامة".