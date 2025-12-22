السامرائي والفياض يؤكدان أهمية الحفاظ على التوقيتات الدستورية

أكد رئيس تحالف العزم ورئيس هيئة ، أهمية الحفاظ على التوقيتات الدستورية والالتزام بها.

وقال اعلام التحالف في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، وفد الإعمار والتنمية برئاسة رئيس السيد ، وبحضور عدد من قيادات تحالف العزم، حيث جرى بحث جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وتناول اللقاء وفق البيان "أهمية الحفاظ على التوقيتات الدستورية والالتزام بها، بما يدعم انتظام العمل المؤسسي ويعزز الاستقرار السياسي، إلى جانب التأكيد على ضرورة في القضايا الأساسية بما يخدم المصلحة العامة للبلاد".