الإطار التنسيقي يناقش أوراق عمل لحسم تسمية رئيس الوزراء

ناقش الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، أوراق عمل تناولت مسارات حسم تسمية رئيس المقبل.

وقال الإطار التنسيقي في بيان، إن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري اليوم الاثنين في مكتب ، لمناقشة نتائج الاجتماعات المتتالية للّجان الفرعية، واستعراض آخر تطورات المشهدين الداخلي والدولي".

وأضاف أن "الاجتماع شهد نقاشات معمّقة لاوراق عمل مقدمة من قوى الاطار التنسيقي تناولت مسارات التسريع بحسم تسمية رئيس إلى جانب بقية الاستحقاقات الانتخابية وبما ينسجم مع السياقات الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة".

وأكد الإطار التنسيقي وفق البيان، موقفه الثابت الداعم لـ"حصر السلاح بيد الدولة وفق مشروع وطني متكامل وآليات قانونية واضحة، بما يعزز سيادة الدولة ويحفظ الأمن والاستقرار ويخدم المصلحة العليا للبلاد".