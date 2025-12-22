الصفحة الرئيسية
الإعمار والتنمية يقدم ورقة خاصة لحسم اختيار مرشح الكتلة الأكبر (وثيقة)
سياسة
2025-12-22 | 14:43
سياسة
2025-12-22 | 14:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
335 شوهد
قدم ائتلاف الإعمار والتنمية، الاثنين، ورقة خاصة لمعالجة حالة الجمود في حسم اختيار مرشح الكتلة الأكبر.
وجاء في بيان للائتلاف، "انطلاقا من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية وتأكيداً على ثوابتنا بوصفنا كتلة
أصيلة
ضمن الإطار التنسيقي، وحرصا على احترام التوقيتات الدستورية المتعلقة بانتخاب الرئاسات الثلاث، يتقدم ائتلاف الإعمار والتنمية بورقته الخاصة لمعالجة حالة الجمود في حسم اختيار مرشح الكتلة الأكبر".
وأكد الائتلاف في مبادرته على التمسك بالإطار التنسيقي وحرصه على وحدة مكوناته، فضلا عن اعتماد مبدأ التوافق في اتخاذ القرار وبما يضمن سرعة الحسم.
وتتضمن المبادرة الأسس والمعايير في اختيار مرشح
رئاسة الوزراء
وهي، احترام إرادة الناخبين، من خلال اختيار مرشح يحظى بثقة الشعب، وأن يتمتع المرشح بتجربة ناجحة في
إدارة الدولة
والمواقع التنفيذية، فضلا عن امتلاك رؤية واقعية وبرنامج حكومي يتناسب مع تحديات المرحلة المقبلة.
كما تتضمن المعايير أن يحظى بالقبول الوطني، وأن يكون المرشح متبنى رسمياً من إحدى قوى الإطار التنسيقي عبر ترشيحه.
وشدد الائتلاف على إمكانية ترشيح إحدى شخصياته في حال الاتفاق داخل الإطار التنسيقي على آلية موحدة للترشيح، مع الالتزام الكامل بما تتوصل إليه مكونات الإطار، والذهاب إلى معادلة سياسية تضمن التوازن وتعتمد الأوزان الانتخابية داخل الاطار في عملية الحسم.
وأشار الائتلاف الى ان الهدف من المبادرة هو تسريع التوافق، وتحصين وحدة الإطار التنسيقي، وتهيئة الظروف المناسبة لتشكيل حكومة قوية قادرة على إدارة الدولة بكفاءة واستجابة لتطلعات الشعب.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
