المحكمة الاتحادية: للقضاء الدستوري دور أساسي في بناء الدولة وترسيخ الديمقراطية

وقال سمير في كلمة له خلال ملتقى القضاء الدستوري العراقي الثالث، إن "استقلال القضاء نتيجة حتمية لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، والقضاء كسلطة دستورية يضمن دولة الحق والقانون وحماية الدستور".وأضاف إبراهيم، أن "الرقابة القضائية الدستورية تضمن مبدأ ، وللقضاء الدستوري دور أساسي في بناء الدولة وترسيخ الديمقراطية".وتابع إبراهيم، أن "القضاء الدستوري يضمن التزام السلطات بالدستور عند ممارسة اختصاصاتها"، لافتا الى ان "القضاء الدستوري العراقي قديم النشأة وحديث التطبيق، والعلاقة بين القضاء والفقه الدستوري وثيقة ومعمقة".وبين إبراهيم، أن "أحكام تدعم سيادة القانون والديمقراطية"، داعيا لـ"تعزيز التعاون بين القضاء الدستوري وفقهاء القانون".وأشار رئيس الى أن "القضاء الدستوري يعزز التداول السلمي للسلطة ودورية الانتخابات ويحقق الأمن والاستقرار والسلام".