العراق يحث فنلندا على دعمه لرفع الحظر الأوروبي

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس استقبل، اليوم الثلاثاء، السفير الجديد لجمهورية فنلندا لدى السيد آنتي بوتكونين، بمناسبة تسنمه مهام عمله".وأكد خلال اللقاء، "حرص العراق على تعزيز علاقات التعاون مع فنلندا، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، وخاصة في مجال النفط والغاز، والطاقة النظيفة"، مشيراً الى "ضرورة عقد اجتماع الفنلندية المشتركة في ، كما ثمن مساهمة فنلندا في لمحاربة داعش، وكذلك الدعم الإنساني والانمائي للعراق بعد عام 2003".وأشاد رئيس مجلس الوزراء "بنتائج جولة المشاورات السياسية بين البلدين، والتي عقدت في في شباط 2025، وحثّ الجانب الفنلندي على دعم العراق لرفع الحظر الأوروبي على ، وكذلك الحظر الأوروبي المفروض على الأجواء العراقية".من جانبه، تقدم بوتكونين "بالتهنئة بمناسبة اجراء الانتخابات بمشاركة واسعة"، وأشاد "بجهود السوداني بالمحافظة على الأمن، وبدور العراق المحوري في المنطقة، مشيراً لتاريخ الشركات الفنلندية بالعمل في العراق واهتمامها بالمساهمة في عملية الإعمار والتنمية".وأكد "عمله على تشجيع تبادل الزيارات الرسمية للمسؤولين الفنلنديين نظراً لما يتمتع به العراق من استقرار ونمو اقتصادي واضحين".