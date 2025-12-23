اعلام إيراني: العراق سيوفر أراضٍ لإيران لتقوم بالزراعة خارج حدودها

وقالت وكالة انباء العمال الإيرانية "ايلنا"، ان بيغارد ، وزيرة زراعة ، وفي اجتماع مع مهدي عبديان، رئيس تجارة ، أشارت إلى تقارب الظروف المناخية وقصر المسافة الجغرافية بين محافظة قزوين وإقليم ، معتبرة ان ذلك عاملاً فعالاً في توسيع التفاعلات الزراعية والإنتاجية، معلنة استعداد الإقليم لاستيراد المنتجات الزراعية من محافظة قزوين، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير.وأوضحت ان بيغارد طالباني تعهدت بتوفير عدد من الأراضي الزراعية في للجانب الإيراني، في إطار قوانين ولوائح محددة، لغرض تنفيذ مشاريع زراعية خارج الحدود الإقليمية.كما دعا الجانب العراقي، نظراً لقلة إنتاج الزهور الزينة في إقليم كردستان، إلى تطوير التفاعل والتعاون المشترك مع محافظة قزوين في هذا المجال.