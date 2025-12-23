السامرائي يستقبل وفد الديمقراطي الكردستاني ويؤكد أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن "السّامرائي، استقبل اليوم، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة ، وبحضور عدد من قيادات تحالف العزم".وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي، ومتطلبات المرحلة الحالية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية، وتعزيز التواصل بين القوى السياسية بما يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ العمل المؤسسي وفق الأطر الدستورية".