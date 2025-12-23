مسؤول اردني ينفي اقتراح الملك تأسيس "دور هاشمي" في العراق بعد الإطاحة بصدام

ونقلت "الشرق الأوسط"، عن المسؤول كرد على تقارير زعمت نقلاً عن "وثائق بريطانية مسربة عن اللقاء" أن العاهل الأردني طرح هذه الفكرة على بلير، حيث قال المسؤول الأردني ان "هذه التقارير تضمنت اجتزاءات وادعاءات مغلوطة نُسبت إلى العاهل الأردني، بناء على خاطئة للوثائق".وأوضح المسؤول الأردني أن "الملك عبدالله الثاني كرر خلال الاجتماع الذي عقد قبل بثلاثة أسابيع، رفض أي تدخل أردني بشؤون دول الجوار، وأبدى ارتياحه آنذاك من استبعاد فكرة الدور في نظراً لتداعيات ذلك على والمخاطر المترتبة على مثل تلك السيناريوهات التي من شأنها الإضرار بمصلحة الاستقرار الأردني.ورأى المسؤول الأردني أن "ما نسبته التقارير الإعلامية المنشورة أخيراً عن اللقاء، تضمنت اجتزاءات، وادعاءات مغلوطة بناء على قراءة خاطئة لوثائق بريطانية أرشيفية عن لقاء سابق للملك مع البريطاني آنذاك ، مشيرا الى ان الوثيقة التي تم التركيز عليها من قبل بعض الجهات الإعلامية ليست محضر اجتماع لما تمت مناقشته، بل هي عبارة عن ملف استباقي أعده السكرتير الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للتحضير للقاء الملك وبلير في نهاية فبراير (شباط) 2003، وتناولت ما يُتوقع أن يتحدث عنه الملك خلال الاجتماع، خاصة فيما يتعلق بالحرب على العراق".وأوضح أن وضع تصورات لنقاط البحث المتعلقة بالاجتماع الذي تم اجتزاء مقتطفات من مضامينه من الوثائق البريطانية المسربة، وأن الملك قد يود بحث مقترح أن تعرض المملكة المتحدة والولايات المتحدة على الرئيس العراقي خيار النفي إلى خارج العراق بهدف تفادي الحرب، وكسب الرأي العام الدولي.وأضاف أن الحكومة البريطاني قدر في هذه الورقة التحضيرية احتمال تطرق الملك لفكرة دور هاشمي في العراق بعد صدام حسين، بناء على توقعاته ورأيه التحليلي، من دون الاستناد إلى أي مصادر رسمية، أو اقتباسات حقيقية على لسان الملك عبد .ونقل ترجمة للمحضر البريطاني الاستباقي للقاء جاء فيها أنه "من الممكن أن يتحدث الملك الأردني عن دور الهاشميين في العراق في مرحلة ما بعد صدام، وفي حال ذكر ذلك فإن الموقف البريطاني يتمسك بعدم التعامل مع مثل تلك الطروحات، لأن القرار يعود للعراقيين باختيار قيادتهم"، بحسب الشرق الأوسط.وبالعودة لما تضمنه المحضر، سجل تحذير عبد الله الثاني من أن "الحرس الثوري الإيراني ينقل أشخاصاً إلى العراق لاستغلال حالة انعدام الأمن"، كما حذر مدير المخابرات الأردني وقتها المشير سعد خير الذي حضر اللقاء من أن " تعتزم تشكيل العراقي لمحاربة القوى الأجنبية".