المالكي وميراني يؤكدان على الإسراع في استكمال متطلبات تشكيل الحكومة الجديدة

وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل بمكتبه اليوم وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة ".وأضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية ومسار الحوارات الجارية لتشكيل الحكومة "، مشيرا الى ان "الجانبين ابديا حرصهما على اهمية مواصلة المشاورات للإسراع في استكمال متطلبات تشكيل الحكومة الجديدة، بما ينسجم مع الاستحقاقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة".وذكر انه "جرى التطرق بشكل مفصل إلى الآليات الممكنة والعملية لتشكيل الرئاسات الثلاث وفق الاستحقاقات الدستورية، وبما يسهم في تعزيز العمل المشترك وينسجم مع متطلبات الشعب العراقي".