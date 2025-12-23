Alsumaria Tv
LIVE
بينها تخص المشاريع المتلكئة.. مجلس الوزراء يصدر جملة من القرارات

سياسة

2025-12-23 | 09:50
Alsumaria Tv
بينها تخص المشاريع المتلكئة.. مجلس الوزراء يصدر جملة من القرارات
440 شوهد

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الـ51 لمجلس الوزراء فيما أصدر جملة من القرارات بينها المشاريع المتلكئة.

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "ترأس الجلسة الاعتيادية الـ51 لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها".

وفي مستهل الجلسة، تقدم رئيس مجلس الوزراء "بالتهنئة للعراقيين والأمة الاسلامية بحلول شهر رجب الأصب، كما تقدم بالتهنئة لأبناء المكون المسيحي بمناسبة أعياد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وبهذه المناسبة قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية، ليوم الخميس الموافق 25 كانون الأول".

وواصل مجلس الوزراء النظر في جدول اعماله، "ففي مجال تطوير التعاون المصرفي، أقر المجلس "تخويل وزيرة المالية صلاحية التوقيع والتفاوض لفتح مكتب مقيم في العراق للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية/ EBRD، استناداً الى قانون عقد المعاهدات (11 لسنة 2015)، وقانون انضمام العراق الى اتفاقية انشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (11 لسنة 2023)".

وبهدف تنظيم سياقات استيراد الغازات الصناعية، وحماية المنتج المحلي منها، أقر مجلس الوزراء فرض رسم كمركي إضافي بمقدار (40%) على المستوردات من غاز النايتروجين من المناشئ كافة، وفق أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010)، ولمدة 4 سنوات، بدون تخفيض، على أن ينفذ هذا القرار بعد 120 يوماً من تاريخ صدوره".

وفي مسار تنظيم التعاون الدولي لمكافحة الارهاب، أقر مجلس الوزراء "تعديل قراره (123 لسنة 2025)، ليشمل تخويل وزارة المالية صلاحية تخصيص المبلغ المدرج ضمن موازنة وزارة الخارجية لتأسيس المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب في بغداد بالتعاون مع الأمم المتحدة".

ووافق مجلس الوزراء على "تخصيص قطعة أرض إلى الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التابعة إلى وزارة النقل، بحسب متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (الأيكاو)، لإنشاء مبنى جديد لمنظمة ادارة الحركة الجوية لغرض استخدامها من المراقب الجوي في مركز ادارة الحركة الجوية للاجواء العراقية، وأن تتولى وزارة المالية وأمانة بغداد تخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنى للطوارئ وموقع بديل لمنظومة السيطرة الراديوية لعموم العراق لإدارة الحركة الجوية في حالات الطوارئ".

وتابع المجلس استكمال المشاريع المتلكئة، واتمام مشاريع البنى التحتية، وأقر زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشاريع المدرجة في أدناه؛

-مشروع متحف أور العالمي في محافظة ذي قار.
-مشروع استحداث مكونات إضافية في مشروع (توسيع وتطوير شبكات توزيع الطاقة الكهربائية في محافظات؛ ديالى، والأنبار، وواسط/ المرحلة الثانية.
-مشروع أعمال تنفيذ مجاري لأودية المصارف والدنفيلي، ضمن مشروع مجاري الساحل الأيسر في مدينة الموصل.
-مشروع تأهيل البنى التحتية لمنطقتي الجنينة والأندلس، ضمن اعمار مناطق مركز محافظة البصرة.
-مشروع المنظومة الرقمية التخصصية للمكتبة الرقمية العراقية.
-مشروع الاعمال التكميلية لمحطة معالجة وتصفية حمدان في مدينة البصرة.
-مشروع إنشاء بناية هيئة نزاهة – فرع محافظة صلاح الدين.
-مشروع الأعمال التكميلية لمشروع انشاء (1000) وحدة سكنية واطئة الكلفة في محافظة ميسان.
-مشروع تقييم ومراقبة وإدارة الموارد المائية المشتركة لحوضي دجلة والفرات داخل وخارج العراق، ضمن مشروع الإدارة الذكية للموارد المائية".
Alsumaria Tv

اخترنا لك
السوداني ووفد الديمقراطي الكردستاني يؤكدان على إنجاز الاستحقاقات الدستورية وفق التوقيتات المحددة
11:07 | 2025-12-23
المالكي وميراني يؤكدان على الإسراع في استكمال متطلبات تشكيل الحكومة الجديدة
05:27 | 2025-12-23
مسؤول اردني ينفي اقتراح الملك تأسيس "دور هاشمي" في العراق بعد الإطاحة بصدام
05:18 | 2025-12-23
السامرائي يستقبل وفد الديمقراطي الكردستاني ويؤكد أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية
05:07 | 2025-12-23
اعلام إيراني: العراق سيوفر أراضٍ لإيران لتقوم بالزراعة خارج حدودها
03:58 | 2025-12-23
العراق يحث فنلندا على دعمه لرفع الحظر الأوروبي
03:50 | 2025-12-23

