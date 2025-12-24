القضاء بشأن مشاركة عراقيين بحرب أوكرانيا: جريمة عقوبتها السجن

وقال في بيان ورد لـ ، إن "القاضي ، استقبل اليوم، ، رفقة لجنة الامر الديواني المعنية بمكافحة تجنيد العراقيين للقتال في ".وأضاف المجلس، أن "اللقاء شهد بحث معالجة أوضاع العراقيين المتورطين في المعارك الجارية في أوكرانيا، حيث أوضح أن (قانون العقوبات العراقي يعاقب بالسجن كل من يلتحق بأي شكل من الاشكال بالقوات المسلحة لدولة أخرى بدون موافقة الحكومة العراقية)".