تحذير قضائي من خرق الدستور في انتخاب رئاسة مجلس النواب – عاجل

وذكر إعلام في بيان ورد لـ" "، أن " القاضي الدكتور استقبل، اليوم الأربعاء، عضو ، الذي سيترأس جلسة البرلمان المقررة في 29 كانون الأول 2025، باعتباره أكبر الأعضاء سناً".وشدد ، خلال اللقاء، على "أهمية احترام النصوص الدستورية وتطبيقها كما وردت، والابتعاد عن تأويلها باجتهادات لا أساس لها"، مبيناً أن "المادتين (54 و55) من الدستور أوجبتا انتخاب في الجلسة الأولى".وأشار القاضي إلى أن "أي اجتهاد بخلاف ذلك يُعد مخالفة دستورية صريحة، من شأنها أن تفتح الباب لمخالفات أخرى قد تعيق تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن المدد الدستورية المحددة".