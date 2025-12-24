مجلس ذي قار يختار هيثم عزيز كسار محافظا جديدا

وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم التصويت على اختيار هيثم كسار الحمداني محافظاً لمجلس .وكان ، قد صوت في وقت سابق من اليوم بالموافقة على استقالة المحافظ الإبراهيمي.