للمساهمة في إعمار لبنان.. افتتاح مكتب في السفارة العراقية ببيروت

وذكر مصدر في وتابعته ، أن "المكتب الجديد سيتولى مهام الإشراف والمتابعة الفنية والإدارية للمشاريع الممولة من الجانب العراقي، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز والسرعة في التنفيذ".وكان قد اعلن في وقت سابق عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار لإعادة إعمار .