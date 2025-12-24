تقرير يرصد "اتجاهات التضليل" التي رافقت الانتخابات: 107 معلومات كاذبة بين تشويه المنافس او ادعاء إنجازات

وقام التقرير بتحليل 107 ادعاءات كاذبة ومضللة رصدتها 6 منصات تدقيق معلومات عراقية وعربية، حيث تبين ان الجزء الأكبر المسؤول عن عمليات التضليل كانت صفحات مجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي وبنسبة 72%، ثم جاء السياسيون غير الحكوميين بالمرتبة الثانية وكانوا مسؤولين عن 15% من عمليات التضليل، ثم الاعلاميون والباحثون وبنسبة 9%، وبالمرتبة الأخيرة جاء وبنسبة 2.8%.وسيطر هدف تشويه المرشح المنافس على مجمل عمليات التضليل، حيث ان 50% من عمليات التضليل كانت تدور حول تشويه المرشح المنافس، وبالمرتبة الثانية جاء التشكيك بالعملية الانتخابية وبنسبة 25%، وبالمرتبة الثالثة جاء هدف ادعاء انجاز او الطعن في انجاز وبنسبة 24% ، مع غياب واضح للتنافس الانتخابي على أساس البرامج الانتخابية والقضايا السياسية.