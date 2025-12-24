الشيخ حمودي للسفير التركي: أولوياتنا تشكيل حكومة قوية بمستوى التحديات الداخلية والإقليمية

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن "الشيخ استقبل اليوم بورا إنيان سفير لدى ، وبحثا التطورات الإقليمية وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة، ومستجدات المشهد السياسي العراقي والحوارات الجارية لتشكيل الرئاسات الثلاث".وأكد الشيخ حمودي خلال اللقاء أن "التحديات الإقليمية المتسارعة تفرض على دول المنطقة تعزيز التنسيق والحوار المشترك لتجنيبها مزيداً من الأزمات".ولفت الشيخ حمودي، إلى "حرص القوى الوطنية العراقية على تعزيز استقرار البلد وادواره برؤية واقعية جامعة لتشكيل سلطات قوية بمستوى متطلبات المرحلة"، منوهاً إلى ان "ذلك يتصدر الأولويات الوطنية".من جانبه، عبّر السفير التركي عن حرص بلاده على "دعم استقرار "، مؤكداً على "أهميته الكبيرة في المنطقة، وحرص على تنمية علاقات التعاون مع بغداد بمختلف المجالات، وبما يدعم مصالح البلدين ومسارات الاستقرار في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة".