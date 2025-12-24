الإعمار والتنمية يصدر بيانا بشأن العنكوشي: نطالب القضاء بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية

وقال الائتلاف في بيان ورد لـ ، "انه يُبدي شجبه واستنكاره ورفضه الجلي والأكيد، لما ورد في التسجيل الصوتي المنسوب إلى النائب من تطاول مرفوض وتجاوز غير مقبول تجاه الرموز الدينية الكريمة وكبار المسؤولين ومقام دُرة قادة النصر الشهيد المُهندس (رحمه الله)".ودعا الائتلاف "الجهات القضائية المعنية، لإجراء التحقيق وفي حالة ثبوت ذلك، اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه"، مجددا "موقف الاجلال والاكبار تجاه أدوار ومواقف المرجعية الدينية العليا والقيادات الدينية الوطنية، وجهود القضاء العراقي في تدعيم التجربة الديمقراطية وتحصين مقوماتها، واعتزازنا الراسخ بتضحيات شهيد المُهندس في ذكرى شهادته وسائر شهداء الوطن الأعزة".