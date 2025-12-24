Alsumaria Tv
زيدان: استقلال القضاء هو حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي حقيقي

سياسة

2025-12-24 | 10:53
زيدان: استقلال القضاء هو حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي حقيقي
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان اليوم الأربعاء، استقلال القضاء هو حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي حقيقي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية بمناسبة مرور قرن كامل على تأسيس محكمة التمييز الاتحادية (1925).

وقال زيدان في بيان، "نقف اليوم أمام لحظة تأريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لحظة نستحضر فيها مئة عام من العمل القضائي المخلص، ومن السعي الحثيث لترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة، وصون حقوق الأفراد وحرياتهم".

وأوضح أن "المحكمة كانت وماتزال رمزاً للاستقرار القانوني ومصدراً موثوقاً لتطبيق وتفسير النصوص، وضماناً لوحدة الاجتهاد القضائي في البلاد، لم تكن فقط محكمة تراجع الأحكام والقرارات، بل كانت وما زالت ذاكرة قانونية حّية، تحفظ مسار العدالة وتطوره عبر الأجيال".

وتابع رئيس المجلس، "لقد مرت هذه المحكمة، كغيرها من مؤسسات الدولة، بمحطات صعبة، وتحملت أعباء مراحل دقيقة من تاريخ العراق السياسي والاجتماعي، لكنها بقيت ثابتة في موقعها، متمسكة بمبادئها، محافظة على استقلالها، مؤمنة بدورها في بناء دولة القانون".

وأشار الى أن "استقلال القضاء هو حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي حقيقي، وهو ليس منّة من أحد، بل هو حق دستوري مكفول، نتمسك به وندافع عنه لأنه الضامن الوحيد للعدالة، والمصدر الأول لثقة المواطن في مؤسسات الدولة".

وذكر رئيس مجلس القضاء الأعلى، "في هذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نستذكر بكل فخر واعتزاز من سبقونا في هذه المسيرة، من القضاة الأوائل الذين وضعوا اللبنات الأولى لهذا الصرح العظيم وساروا به نحو ما نحن عليه اليوم. ونخصّ بالذكر من قّدموا تضحيات جسيمة في سبيل أداء واجبهم، منهم من كتب التأريخ بقراراته، ومنهم من كتب التأريخ بدمه، لهم جميعاً نقف اليوم وقفة وفاء وتقدير".

ولفت إلى أن "احتفالنا اليوم ليس فقط لتكريم الماضي، بل هو دعوة للتفكير في المستقبل، كيف نحافظ على إرث محكمة التمييز، كيف نطور أدواتنا القضائية ونواكب العصر، كيف نمنح القضاء ما يستحقه من دعم واهتمام، لكي يبقى قوياً مستقلاً مهاباً في عيون الجميع، هذه هي مسؤوليتنا جميعاً وعلينا أن نعمل معاً لتحقيق ذلك".
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-24
Play
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-24
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
Play
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
Play
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-23
Play
نشرة ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-23
Play
العراق في دقيقة 23-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-23
Live Talk
Play
Live Talk
بين حق الإنسان ورفق الحيوان - Live Talk - الحلقة ١٨٧ | 2025
10:30 | 2025-12-23
Play
بين حق الإنسان ورفق الحيوان - Live Talk - الحلقة ١٨٧ | 2025
10:30 | 2025-12-23
عشرين
Play
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
Play
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
Play
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Play
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Biotic
Play
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Play
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
Play
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
السوداني من سيدة النجاة: نعيش اليوم في نعمة الأمن والاستقرار
12:22 | 2025-12-24
الملا: نتنافس بشرف على رئاسة البرلمان وسنتصدر الديوان
10:57 | 2025-12-24
الإعمار والتنمية يصدر بيانا بشأن العنكوشي: نطالب القضاء بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية
10:41 | 2025-12-24
عون يوجه رسالة شكر الى رئيس الوزراء والشعب العراقي
09:34 | 2025-12-24
الشيخ حمودي للسفير التركي: أولوياتنا تشكيل حكومة قوية بمستوى التحديات الداخلية والإقليمية
05:14 | 2025-12-24
العامري: حلّ الحشد الشعبي مرفوض ونزع السلاح قرار عراقي بامتياز
05:12 | 2025-12-24

