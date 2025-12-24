الصفحة الرئيسية
المزيد
زيدان: استقلال القضاء هو حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي حقيقي
سياسة
2025-12-24 | 10:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
181 شوهد
أكد
رئيس مجلس القضاء الأعلى
،
فائق زيدان
اليوم الأربعاء، استقلال القضاء هو حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي حقيقي.
جاء ذلك خلال الاحتفالية بمناسبة مرور قرن كامل على تأسيس
محكمة التمييز الاتحادية
(1925).
وقال
زيدان
في بيان، "نقف اليوم أمام لحظة تأريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لحظة نستحضر فيها مئة عام من العمل القضائي المخلص، ومن السعي الحثيث لترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة، وصون حقوق الأفراد وحرياتهم".
وأوضح أن "المحكمة كانت وماتزال رمزاً للاستقرار القانوني ومصدراً موثوقاً لتطبيق وتفسير النصوص، وضماناً لوحدة الاجتهاد القضائي في البلاد، لم تكن فقط محكمة تراجع الأحكام والقرارات، بل كانت وما زالت ذاكرة قانونية حّية، تحفظ مسار العدالة وتطوره عبر الأجيال".
وتابع
رئيس المجلس
، "لقد مرت هذه المحكمة، كغيرها من مؤسسات الدولة، بمحطات صعبة، وتحملت أعباء مراحل دقيقة من تاريخ
العراق
السياسي والاجتماعي، لكنها بقيت ثابتة في موقعها، متمسكة بمبادئها، محافظة على استقلالها، مؤمنة بدورها في بناء دولة القانون".
وأشار الى أن "استقلال القضاء هو حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي حقيقي، وهو ليس منّة من أحد، بل هو حق دستوري مكفول، نتمسك به وندافع عنه لأنه الضامن الوحيد للعدالة، والمصدر الأول لثقة المواطن في مؤسسات الدولة".
وذكر
رئيس مجلس القضاء الأعلى
، "في هذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نستذكر بكل فخر واعتزاز من سبقونا في هذه المسيرة، من القضاة الأوائل الذين وضعوا اللبنات الأولى لهذا الصرح
العظيم
وساروا به نحو ما نحن عليه اليوم. ونخصّ بالذكر من قّدموا تضحيات جسيمة في سبيل أداء واجبهم، منهم من كتب التأريخ بقراراته، ومنهم من كتب التأريخ بدمه، لهم جميعاً نقف اليوم وقفة وفاء وتقدير".
ولفت إلى أن "احتفالنا اليوم ليس فقط لتكريم الماضي، بل هو دعوة للتفكير في المستقبل، كيف نحافظ على إرث
محكمة التمييز
، كيف نطور أدواتنا القضائية ونواكب العصر، كيف نمنح القضاء ما يستحقه من دعم واهتمام، لكي يبقى قوياً مستقلاً مهاباً في عيون الجميع، هذه هي مسؤوليتنا جميعاً وعلينا أن نعمل معاً لتحقيق ذلك".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
فائق
زيدان
رئيس مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
مجلس القضاء الأعلى
القضاء الأعلى
محكمة التمييز
رئيس المجلس
مجلس القضاء
فائق زيدان
+A
-A
السوداني من سيدة النجاة: نعيش اليوم في نعمة الأمن والاستقرار
12:22 | 2025-12-24
الملا: نتنافس بشرف على رئاسة البرلمان وسنتصدر الديوان
10:57 | 2025-12-24
الإعمار والتنمية يصدر بيانا بشأن العنكوشي: نطالب القضاء بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية
10:41 | 2025-12-24
عون يوجه رسالة شكر الى رئيس الوزراء والشعب العراقي
09:34 | 2025-12-24
الشيخ حمودي للسفير التركي: أولوياتنا تشكيل حكومة قوية بمستوى التحديات الداخلية والإقليمية
05:14 | 2025-12-24
العامري: حلّ الحشد الشعبي مرفوض ونزع السلاح قرار عراقي بامتياز
05:12 | 2025-12-24
