الملا: نتنافس بشرف على رئاسة البرلمان وسنتصدر الديوان

وقال الملا في تدوينة على منصة X وتابعته ، ان "نؤكد تنافسنا الشريف على رئاسة ، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية في العزم نحرص على أن تمضي الاستحقاقات الدستورية ضمن التوقيتات التي نصّ عليها الدستور وأكدها ".وأضاف "سنصدر ولكننا سنتعامل بأخلاق وروح الشراكة، إيماناً بأن حجم التحديات الداخلية والخارجية يتطلب ترسيخ الاستقرار السياسي، بعيداً عن نهج افتعال الأزمات أو توظيف التناقضات".