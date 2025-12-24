السوداني يحضر قداسين في بغداد ويطلق تسمية "الكلدان" على شارع

حضر ، مساء الأربعاء، قداسين أقيما بمناسبة أعياد الميلاد في كنيستي سيدة النجاة ومار يوسف ، وفيما أعلن عن تسمية (شارع الكلدان) على الشارع الذي يضم مقر البطرياركية للكلدان الكاثوليك في العاصمة، قال إن كلمة التطبيع غير موجودة في القاموس العراقي.

وقال خلال حضوره قداس الميلاد في كنيسة سيدة النجاة ، "نهنئ العراقيين والمسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة".

وأضاف " نصلي وندعو معاً من أجل "، معتبرا أن " التنوع في بلادنا ثروة".

ولفت مخاطباً العراقيين، "افتخروا بتاريخكم"، مضيفا "سنواصل العمل من أجل الحاضر والمستقبل"، مردفا "نعيش اليوم في نعمة الأمن والاستقرار".

كما حضر رئيس الوزراء قداس الميلاد في كنيسة مار يوسف وسط ، وقال "استذكارنا للميلاد المجيد تأكيد مضاف على قوة النسيج المتماسك لمجتمعنا"، مردفا "نعمل بكل إمكانياتنا على صيانة وحماية رموز الوحدة"، مشددا بالقول "كلمة التطبيع غير موجودة في القاموس العراقي".

وأعلن رئيس الوزراء بهذه المناسبة تسمية الشارع الذي يضم مقر البطرياركية للكلدان الكاثوليك باسم شارع الكلدان في العاصمة بغداد.