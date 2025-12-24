السيد الصدر: التطبيع جريمة يعاقب عليها القانون

اعتبر زعيم ، الأربعاء، أن التطبيع جريمة يعاقب عليها القانون.





ودعا الجهات الرسمية المختصة "القيام بواجبها فورا". في بيان، "التطبيع جريمة يعاقب عليها القانون وكل من يحرض أو يطالب بها كائنا من كان فهو ليس بمنأى عن العقوبة".ودعا الجهات الرسمية المختصة "القيام بواجبها فورا".

وكان بطريرك الكلدان في والعالم اعتبر، الأربعاء، خلال قداس أن التطبيع يجب أن يكون في العراق، عازيا ذلك لأنه بلد الانبياء، فيما وجه رسالة الى الحكومة الجديدة بهذا الشأن.