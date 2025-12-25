تحالف العزم يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد المجيدة

وقال التحالف في بيان ورد لـ ، "بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، يتقدّم تحالف العزم بأصدق التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا المسيحي في ، متمنّين لهم أعياداً مليئة بالسلام والطمأنينة، وأياماً يسودها الخير والاستقرار".وأضاف، "يؤكد تحالف العزم اعتزازه بالتنوّع الذي يميّز ، وبالقيم الإنسانية المشتركة التي تجمع أبناء الوطن الواحد، متمنّياً أن يكون العام الجديد حاملاً مزيداً من الأمل والأمان للعراق وشعبه".