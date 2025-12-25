السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لعدد من المشاريع في صلاح الدين

– سياسة



أطلق رئيس ، اليوم الخميس، الأعمال التنفيذية لمشروع تأهيل وتطوير البنى التحتية في .

وقال لرئاسة الوزراء، في بيان ورد لـ ، إن " أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع تأهيل وتطوير البنى التحتية والمجاري والشوارع لـ(حي سبع الدجيل) في قضاء بلد بكلفة إجمالية بلغت أكثر من 11 مليار دينار".

وأضاف المكتب، أن "السوداني أطلق الاعمال التنفيذية لمشروع بنايات الوسطى في قضاء بلد بكلفة مالية أكثر من 5 مليارات دينار".

وتابع المكتب، أن "رئيس أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع ماء بلد الجديد سعة (4000 م3/ الساعة وبكلفة 63 مليار دينار".

وأشار المكتب الى ان "السوداني افتتح، عبر دائرة تلفزيونية، مشروع ماء الشهيد فوزي فخري البلداوي في قضاء بلد بسعة 1000 م3 مكعب/ الساعة، وبكلفة 6.4 مليار دينار".

وأوضح المكتب أن "السوداني أطلق العمل التنفيذي لمشروع تطوير وتأهيل مداخل المناطق المحيطة بمرقد السيد الهادي (عليهما السلام) بكلفة 18.5 مليار دينار".



ووصل محمد السوداني إلى قضاء بلد اليوم الخميس 25 كانون الأول 2025، للمشاركة في مهرجان ( بلد الصمود ) في الذكرى الـ11 لطرد عصابات داعش، وفك حصارها عن القضاء.