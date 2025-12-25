حوارات بلا توقف.. الديمقراطي الكردستاني يطرق أبواب القوى السياسية في بغداد

وضم الوفد في عضويته كلاً من عضو نوزاد هادي، وعضو اللجنة المركزية أوميد صباح، إلى جانب رئيس ممثلية حكومة في بغداد فارس عيسى.والتقى الوفد أمس الأربعاء، كلاً من الأمين العام لمنظمة بدر ، والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس تحالف الأساس العراقي محسن المندلاوي، إضافة إلى الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية احمد عبد الله (ابو مازن)، وحيدر رئيس ائتلاف النصر.وتناولت اللقاءات مناقشة الأوضاع الراهنة في إقليم والعراق والمنطقة، فضلًا عن العلاقات بين أربيل وبغداد. كما جرى بحث الاستحقاقات الانتخابية، والتأكيد على ضرورة استمرار الحوارات.أول أمس الثلاثاء الموافق 23 كانون الأول 2025، أجرى الوفد، سلسلة لقاءات مع عدد من الشخصيات الحكومية ورؤساء الكتل السياسية في العاصمة بغداد.والتقى الوفد رئيس الجمهورية رشيد، ورئيس ائتلاف دولة القانون ، ورئيس تحالف الإعمار والتنمية ، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، ورئيس تيار الحكمة الوطني ، فضلًا عن الشيخ همام حمودي، رئيس العراقي، ورئيس تحالف السيادة العراقي خميس الخنجر.وتناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وبحث التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد وسبل معالجتها، إضافة إلى مناقشة الاستحقاقات الانتخابية.كما بحث الوفد مع الشخصيات المذكورة القضايا والمشاكل السياسية، وضرورة معالجتها وفقًا للدستور والقانون، فضلًا عن الحراك السياسي الحالي لتشكيل الجديدة.