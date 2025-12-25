السوداني من بلد: حكومة الخدمات انطلقت إلى البناء والتنمية والإعمار في كل الميادين

وقال في كلمة له خلال مهرجان "بلد الصمود" الذي أقيم في قضاء بلد بمحافظة ، إن "بواكير النصر وكسر الحصار على مدينة بلد تحققت بإرادة لا تقهر، ووحد شعبنا صفوفه وانطلق لاسترجاع الارض، وانهاء خرافة ".وأضاف ، أن "الانتصار الكبير أضاف التزاما مضاعفا على كل من يتصدى للمسؤولية، بتأمين مطالب وحقوق شعبنا في الخدمات والتنمية وفرص العمل والاصلاح."وتابع السوداني، أن "حكومة الخدمات انطلقت من إدراك واقعي لحاجة البلاد الى التنمية في كل المجالات، ووفق برنامج علمي ظهرت نتائجه الإيجابية"، لافتا الى ان "العراقيين لمسوا النهوض الاقتصادي بعد إعادة الحياة لآلاف المشاريع المتلكئة، وإطلاق المشاريع الستراتيجية للبنى التحتية".وشدد السوداني على أنه "في ظل المتغيرات الواضحة، عادت الثقة بين المواطن والنظام السياسي، وتجسد بالإقبال على المشاركة في الانتخابات".وبين السوداني، "اليوم سنفتتح ونعلن الانطلاق بمشاريع خدمية في قضاءي بلد والدجيل ونتابع مشاريع متلكئة"، مبينا ان "العاملين بالحكومة المحلية بمحافظة صلاح الدين والنواب والوزارات المعنية بذلوا جهودا من اجل إطلاق وتنفيذ المشاريع".وأكد رئيس الوزراء، "نثمن جهود الفعاليات المجتمعية والدينية في ترسيخ الامن والاستقرار، ودعم الاجهزة الامنية والحفاظ على التعايش السلمي".