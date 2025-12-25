السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لمشروع تبليط وإنارة الطريق الحولي لقضاء الدجيل

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع التبليط والأرصفة والإنارة للطريق الحولي لقضاء ومقترباته بطول 7 كم وبكلفة 13 مليار دينار.وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس ، إلى قضاء الدجيل بمحافظة