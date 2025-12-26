بعد تأجيل مكرر.. سافايا سيكون ببغداد قريبا والرسائل "من يد ترامب الى يد الاطار"

وفي أواخر شهر الماضي قال سافايا انه سيكون في خلال أسبوعين، مايعني ان الموعد يجب ان لايتجاوز منتصف شهر الجاري أي 15 كانون الأول الحالي، لكن السقف الذي وضعه سافايا تجاوز الحد بأكثر من 10 أيام حتى الان.لكن، كشفت تقارير اليوم عن مصادر حكومية وسياسية عراقية عن موعد جديد لوصول مارك سافايا الى العراق حاملا رسائل أمريكية تتعلق بعدة نقاط.ونقلت العربي الجديد عن مصادر قولها ان المبعوث الأمريكي الخاص الى العراق مارك سافايا سيصل الى في النصف الأول من شهر يناير المقبل، حيث يحمل المبعوث رسائل من الإدارة الامريكية الى الاطار التنسيقي بشأن مستقبل العلاقات السياسية والأمنية بين العراق وامريكا، ورؤية للحكومة الجديدة وحصر السلاح بيد الدولة.وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصدر حكومي فان دور سافايا سيقتصر على نقل الرسائل الأمريكي دون التدخل بصنع القرار داخل الإدارة الامريكية تجاه العراق خلافا لدور المبعوث الى .ويعتقد عضو في الاطار التنسيقي ان زيارة سافايا محاولة من واشنطن لتوضيح خطوط غير واضحة في علاقتها مع العراق، ولاسيما في ازدواجية التعامل مع السلاح وايران خصوصا مع فوز فصائل المقاومة باعداد كبيرة من المقاعد، كما يهتم الكثير من قادة الاطار التنسيقي بعدم تصدع العلاقة مع واشنطن.