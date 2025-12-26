الصفحة الرئيسية
سرقة كائنات بحرية بقيمة 400 ألف دولار في الولايات المتحدة
بعد تأجيل مكرر.. سافايا سيكون ببغداد قريبا والرسائل "من يد ترامب الى يد الاطار"
سياسة
2025-12-26 | 00:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية
نيوز-سياسة
قيل الكثير منذ ان اعلن مبعوث
ترامب
الخاص الى
العراق
قرب زيارته الى العراق لكنه لم يأتي ابدا، بالرغم من مرور اكثر من شهرين على تعيينه بهذا المنصب، وواحدة من الاقاويل التي خرجت بسبب تأخر مجيئه، هي انه تم الغاء منصب سافايا بصفته مبعوثا خاصا لترامب الى العراق قبل ان ينفي سافايا ذلك.
وفي أواخر شهر
نوفمبر
الماضي قال سافايا انه سيكون في
العراق
خلال أسبوعين، مايعني ان الموعد يجب ان لايتجاوز منتصف شهر
ديسمبر
الجاري أي 15 كانون الأول الحالي، لكن السقف الذي وضعه سافايا تجاوز الحد بأكثر من 10 أيام حتى الان.
لكن، كشفت تقارير اليوم عن مصادر حكومية وسياسية عراقية عن موعد جديد لوصول مارك سافايا الى العراق حاملا رسائل أمريكية تتعلق بعدة نقاط.
ونقلت العربي الجديد عن مصادر قولها ان المبعوث الأمريكي الخاص الى العراق مارك سافايا سيصل الى
بغداد
في النصف الأول من شهر يناير المقبل، حيث يحمل المبعوث رسائل من الإدارة الامريكية الى الاطار التنسيقي بشأن مستقبل العلاقات السياسية والأمنية بين العراق وامريكا، ورؤية
واشنطن
للحكومة الجديدة وحصر السلاح بيد الدولة.
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصدر حكومي فان دور سافايا سيقتصر على نقل الرسائل الأمريكي دون التدخل بصنع القرار داخل الإدارة الامريكية تجاه العراق خلافا لدور المبعوث الى
لبنان
توم باراك
.
ويعتقد عضو في الاطار التنسيقي ان زيارة سافايا محاولة من واشنطن لتوضيح خطوط غير واضحة في علاقتها مع العراق، ولاسيما في ازدواجية التعامل مع السلاح وايران خصوصا مع فوز فصائل المقاومة باعداد كبيرة من المقاعد، كما يهتم الكثير من قادة الاطار التنسيقي بعدم تصدع العلاقة مع واشنطن.
مقالات ذات صلة
"عرّاف" يحذر ترامب من زيارة مصر: سيكون مصيرك مثل السادات
10:04 | 2025-10-12
توضيح حول الكدمات على يد ترامب
02:03 | 2025-12-12
الشركاء لن يكرروا 2022 والولاية الثانية "لن تأتي بالأغلبية".. ولكن: هل "يغامر" الاطار بطلب انتصارين؟
01:40 | 2025-11-15
تطبيق "مولدتي" قريباً على هواتف البغداديين لتنظيم الأسعار وساعات التشغيل
04:30 | 2025-10-16
ترامب
سافايا
الاطار التنسيقي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
توم باراك
السومرية
العراق
نوفمبر
ديسمبر
واشنطن
ابتداءً من الغد.. موجة أمطار وثلوج وضباب تباغت العراق
محليات
33.73%
01:09 | 2025-12-25
ابتداءً من الغد.. موجة أمطار وثلوج وضباب تباغت العراق
01:09 | 2025-12-25
هل تعود للعراق؟.. الكويت تعلن عن اكتشافات يعود تاريخها إلى العصرين الأموي والعباسي
دوليات
27.35%
10:05 | 2025-12-24
هل تعود للعراق؟.. الكويت تعلن عن اكتشافات يعود تاريخها إلى العصرين الأموي والعباسي
10:05 | 2025-12-24
بتهمة إهانة رمز ديني.. صدور مذكرة قبض بحق "حسين العنكوشي" (وثيقة)
محليات
19.68%
07:00 | 2025-12-24
بتهمة إهانة رمز ديني.. صدور مذكرة قبض بحق "حسين العنكوشي" (وثيقة)
07:00 | 2025-12-24
بعد حديث ساكو عن "التطبيع".. بيان غاضب من رئاسة التحالف المسيحي في العراق
سياسة
19.24%
05:21 | 2025-12-25
بعد حديث ساكو عن "التطبيع".. بيان غاضب من رئاسة التحالف المسيحي في العراق
05:21 | 2025-12-25
أحدث الحلقات
عشرين
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
عشرين
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-25
Live Talk
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
Live Talk
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-25
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-25
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
الأكثر مشاهدة
عشرين
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
عشرين
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-25
Live Talk
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
Live Talk
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-25
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-25
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
"الانسداد السياسي" بات اعلانا صريحا.. اكتشاف آخر مواقف حسم رئاسة الحكومة بقراءة للزيارات الثنائية الأخيرة
01:48 | 2025-12-26
رغم التقارب الحذر.. العراق يُبقي اسم الرئيس السوري على لائحة الإرهاب
01:26 | 2025-12-26
تفاصيل زيارة وفد من حماس لبغداد
00:19 | 2025-12-26
ائتلاف الوطنية ينفي وفاة علاوي: يتمتع بصحة جيدة
16:01 | 2025-12-25
السوداني: نحتاج الى اعادة النظر بوضعنا الاقتصادي
09:54 | 2025-12-25
السامرائي وطالباني يبحثان في السليمانية استحقاقات المرحلة المقبلة والتوقيتات الدستورية
08:11 | 2025-12-25
