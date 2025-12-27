الحسان يلتقي السوداني مع انتهاء مهام عمله في العراق

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس استقبل، اليوم السبت، للأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان، بمناسبة انتهاء مهام عمله في ، وإنهاء عمل بعثة لمساعدة العراق/ اليونامي".وعبَّر عن شكره "للحسان ولجميع الذين عملوا في البعثة، على ما قدموه من مساعدة للعراق في مختلف المجالات طوال مدة عملها، منذ سقوط النظام الدكتاتوري وحتى اليوم".وأكد "استمرار العلاقة بين العراق والمنظمة الدولية، والبرامج الثنائية التي يجري التعاون في شأنها، وأن إنهاء عمل بعثة اليونامي يعني أن مؤسسات قد تمكنت من تقديم أفضل مستويات الأداء في مجال تنفيذ مهامها الدستورية والقانونية، في خطوة تعزز السيادة الوطنية".من جانبه، أشاد الحسان "بما تحقق في العراق خلال السنوات الماضية من عمر عمل الحكومة، والخطوات المهمة التي اسهمت في الوصول الى هذا اليوم"، مشيراً إلى "الحرص على استمرار العمل مع العراق في مختلف البرامج".