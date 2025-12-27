القيسي: المطرقة ستكون بيد قائد العزم

وذكر في تدوينة على (اكس)، ان "المطرقة اليوم ستكون بيد قائد العزم، وهو استحقاق قائم على معايير موضوعية ورؤية مسؤولة".وتابع، ان "الامر يعبر عن حاجة المرحلة إلى قرار متوازن يقود المؤسسة التشريعية بثبات وحكمة".