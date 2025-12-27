نواب عن العزم يشيدون بالسامرائي: يمثل خيار الاعتدال والمقبولية الوطنية

اعتبر نائب عن تحالف العزم ، السبت، أن يمثل خيار الاعتدال والمقبولية الوطنية التي يحتاجها الشارع.

​

وقال في بيان، "القيادة ليست منصباً، بل حكمة ومنطق في اتخاذ القرار، يمثل خيار الاعتدال والمقبولية الوطنية التي يحتاجها اليوم".

وأضاف "نتمسك بهذا من أجل استقرار المؤسسة التشريعية".

بدوره، قال مثنى ثائر "الموقع البرلماني الأعلى مسؤولية تهدئة لا تصعيد، وحكمة لا مغامرة، وشخصية قادرة على احتواء المشهد لا إشعال الشارع".

الى ذلك، قال النائب عن تحالف العزم محمد ، "المرحلة الحالية تحتاج إلى قائد العزم بما يمتلكه من خبرة ورؤية وقدرة على إدارة التوازنات، لقيادة البرلمان بحكمة وثبات وتحمل مسؤولية هذا الاستحقاق الوطني".

كما قال رئيس تحالف العزم في النائب ، نريد رئيساً حاضراً بمسؤوليته، صادقاً مع كلمته، يدير المؤسسة التشريعية بثبات الدولة لا بحسابات الضعف".

ومن المقرر أن يعقد يوم الاثنين المقبل، جلسته الأولى، ويتضمن جدول أعمال الجلسة تأدية اليمين الدستورية لاعضاء مجلس النواب، وانتخاب ونائبيه.