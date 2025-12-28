اجتماع برئاسة السوداني بشأن "ديون المقاولين".. وتوجيه باطلاق دفعة جديدة

وقال للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس ، ترأس اليوم الاحد، اجتماعاً خاصاً بالالتزامات التعاقدية للمقاولين، بحضور وكيل ورئيس اتحاد المقاولين".وأضاف انه "جرى خلال الاجتماع استعراض تفاصيل الالتزامات التعاقدية ومقاديرها والمبالغ المستحقة منها للمقاولين المنفذين للوزارات والمحافظات كافة، لضمان حقوق شركات المقاولات ودعم استقرار قطاع البناء والاعمار الذي يُعد أحد أهم محركات ".وبحسب البيان، وجه بـ"إطلاق دفعة جديدة من مستحقات الأعمال المنجزة ضمن سلسلة دفعات مستحقات المقاولين العراقيين، مؤكدا حرص الحكومة على متابعة المشاريع ومراحل تنفيذها وتأمين تسديد المستحقات المالية للمقاولين، للمضي قدماً بمشاريع البنى التحتية والخدمية".وتشير التقديرات الى وجود اكثر من 9 تريليونات دينار ديون لصالح المقاولين بذمة ، فيما تقول المعلومات ان تأخير الصرف يتعلق بقلة السيولة المالية، الامر الذي تنفيه وزارة المالية.