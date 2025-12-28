ترشيح هيبت الحلبوسي لمنصب رئيس مجلس النواب

قرر الوطني، الأحد، ترشيح النائب لمنصب رئيس .

وقال رئيس تحالف السيادة خلال مؤتمر صحافي، " بعد مداولات بين قادة الكتل السياسية الفائزة والتي تمثل الأغلبية من الأحزاب السياسية المنضوية تحت الوطني قررنا في تقدم والسيادة والحسم والجماهير الوطنية واتفقنا على ان يكون ممثلنا الوحيد في هو ".

وأضاف "نهيب بالاخوة قادة الأحزاب أن يراعوا هذا القرار الذي يمثل الأغلبية السنية في المجلس السياسي الوطني من اجل إكمال الاستحقاقات الدستورية والمضي من أجل تشكيل الحكومة".

وكان تحالف العزم اعتبر، الأحد، أن رئيسه هو المرشح الوحيد للتحالف لمنصب ، نافيا أي حديث عن سحب الترشيح.