تحالف العزم: مثنى السامرائي هو مرشحنا الوحيد

اعتبر تحالف العزم، الأحد، أن رئيسه هو المرشح الوحيد للتحالف لمنصب .

وقال العزم في بيان، إن "رئيس تحالف العزم المهندس ، هو المرشح الوحيد للتحالف".

وأضاف البيان أن "أي حديث عن سحب الترشيح عارٍ عن ولا يمتّ للحقيقة بصلة".

وتتجه الأنظار إلى جلسة المقررة غداً الاثنين، بوصفها محطة دستورية فاصلة لا تحتمل التأجيل، حيث أكد ، القاضي ، أن الجلسة يجب أن تنتهي بحسم تسمية ونائبيه، محذراً من أن أي تأجيل يعد مخالفة صريحة للدستور.