السامرائي يعلن ترشيحه لمنصب رئيس مجلس النواب

اعتبر رئيس تحالف العزم ، أن أي مرشح تم إعلانه لمنصب رئيس لا يمثل إرادة الوطني، فيما أعلن أن تحالفه رشحه للمنصب.

وقال في بيان، إن "اعلان تشكيل الوطني ممثلا عن المكون السني كان مبنيا على اتفاق سياسي موقع ونظام داخلي".

وأضاف "سعينا جاهدين ان لا ننجر الى المهاترات وحرصنا الى عدم الانجرار للصراعات"، معتبرا أن نظام المجلس السياسي الوطني محدد بفقرات أن تكون جميع القرارات المتخذة بالتوافق".

ولفت السامرائي الى أن "اي مرشح تم اعلانه لا يمثل ارادة المجلس السياسي الوطني"، مؤكدا أن "تحالف العزم قدمنا كمرشح لرئاسة المجلس يوم غد".

وكان المجلس السياسي الوطني قرر، الأحد، ترشيح النائب لمنصب رئيس .