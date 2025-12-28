نائب عن العزم: المجلس السياسي الوطني يخفق بأول اختبار له

اعتبر النائب عن تحالف العزم ، أن الوطني يخفق في أول اختبار له.

وقال في منشور على منصة "اكس"، " الوطني يخفق في اول اختبار له بعد عجزه عن تحقيق للمرشح وذلك لانتفاء توافر شرط الإجماع عليه".

‏وأضاف " مرشحنا لرئاسة ".

وقرر المجلس السياسي الوطني، الأحد، ترشيح النائب لمنصب رئيس مجلس النواب.