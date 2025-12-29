بارزاني يطرح 3 خيارات لحل عقدة اختيار رئيس الجمهورية الجديد

وقال في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "فيما يخص منصب رئيس جمهورية ، ينبغي أن تترسخ القناعة لدى جميع الأطراف الكردستانية بأن هذا المنصب من حصة الكرد، ولكي يمثل رئيسُ الجمهورية شعبَ كوردستان تمثيلاً حقيقياً؛ فلا بد من تغيير آلية انتخابه، وألا تعتبر أي جهة بعد الآن أن هذا المنصب ملكية خاصة أو حكراً عليها".وتابع: "يجب أن تكون الآلية على النحو التالي: إما أن يتم تحديد شخص من قبل برلمان كممثل للكرد لتولي منصب رئيس الجمهورية، أو أن تجتمع كافة الأطراف الكردستانية وتتفق على شخص لهذا المنصب، أو أن يقوم النواب والكتل الكردية في باختيار شخص لتولي المنصب".وأضاف، انه "ليس شرطاً أن يكون الشخص الذي يتم اختياره لمنصب رئيس الجمهورية من الحزب الديمقراطي الكردستاني أو من ؛ بل يمكن أن يكون من طرف آخر أو شخصية مستقلة، فالأهم من ذلك هو أن يحظى هذا الشخص بإجماع كوردي وأن يمثل شعب كوردستان في تولي منصب رئاسة جمهورية العراق".