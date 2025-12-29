استبدال 3 أعضاء من البرلمان الجديد قبل انعقاده (وثائق)

وبحسب وثائق صادرة من المفوضية واطلعت عليها ، فإن بديل دبوس الفائز عن حزب تقدم سيكون عضو تقدم احمد ، وبديل الفائز عن سيكون هو له قادر، اما بديل الفائز عن تيار الموقف سيكون ديار صالح.ويبدو ان عمر سيبقى رئيسا لمجلس محافظة لذلك تم استبداله، اما ريبوار طه فسيبقى بمنصبه محافظا لكركوك.