الدورة السادسة.. مجلس النواب يعقد جلسته الأولى لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "البرلمان عقد جلسته الأولى من الدورة السادسة برئاسة رئيس السن ".وبدأ قبل قليل الامين العام لمجلس النواب الگرگري يباشر بقراءة اسماء أعضاء المجلس.