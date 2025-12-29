رئيس البرلمان: لا وجود لجلسة مفتوحة

وقال الفائز خلال افتتاحه الجلسة الأولى، إن "المادة 55 من الدستور تنص على انتخاب ونائبيه في الجلسة الأولى"، مؤكدا "لا وجود لجلسة مفتوحة".ودعا رئيس السن، أعضاء إلى "تأدية اليمين الدستورية".