الدائرة الإعلامية: عدد النواب في جلسة البرلمان بلغ 292 نائباً

ـ سياسي



اعلنت الدائرة الإعلامية في ، اليوم الاثنين، ان عدد النواب الحاضرين في جلسة البرلمان بلغ 292 نائباً.





وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عدد النواب الحاضرين في جلسة البرلمان بلغ 292 نائباً".



وأكمل أعضاء الجدد قبل قليل اداء اليمين الدستورية.