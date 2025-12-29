نواب الدورة السادسة يؤدون اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان – عاجل

وذكر مراسلنا أن "أعضاء بدأوا بتأدية اليمين الدستورية، في الجلسة الأولى للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي".وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الأولى التي من المقرر أن تتضمن انتخاب ونائبيه، استناداً إلى نصوص الدستور العراقي الدائم لعام 2005، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني واستكمال الإجراءات الفنية داخل القبة البرلمانية.