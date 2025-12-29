البرلمان يبدأ عملية انتخاب رئيسه الجديد

وقرر الفائز قبل قليل إغلاق باب الترشيح لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس بعد تقديم ثلاثة مرشحين هم، وعامر وهيبت .يشار الى أن رئيس تحالف العزم النائب أعلن قبل قليل سحب ترشحه لمنصب رئاسة البرلمان.