بدء عملية العدّ والفرز لانتخاب رئيس مجلس النواب

وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ ، أنه "بدأت عملية العدّ والفرز لانتخاب رئيس ".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، انتهاء عملية التصويت الخاصة بانتخاب .وكان قد أغلق رئيس السن ، باب الترشيح لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس بعد تقديم ثلاثة مرشحين هم، وعامر وهيبت .يشار الى أن رئيس تحالف العزم النائب أعلن قبل قليل سحب ترشحه لمنصب رئاسة البرلمان.