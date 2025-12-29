رسمياً.. فوز هيبت الحلبوسي برئاسة الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي

وكان قد بدأ قبل قليل، عملية العدّ والفرز لانتخاب رئيس مجلس النواب، والتي أسفرت عن فوز برئاسة الدورة السادسة لمجلس النواب.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، انتهاء عملية التصويت الخاصة بانتخاب .وكان قد أغلق رئيس السن ، باب الترشيح لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس بعد تقديم ثلاثة مرشحين هم، وعامر وهيبت .يشار الى أن رئيس تحالف العزم النائب أعلن قبل قليل سحب ترشحه لمنصب رئاسة البرلمان.