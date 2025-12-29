من هو رئيس مجلس النواب الجديد هيبت الحلبوسي؟

من هو :هو هيبت حمد عباس من مواليد 1980 في محافظة .الحلبوسي حاصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية من في .تولى رئاسة والطاقة النيابية خلال الدورتين النيابيتين الرابعة والخامسة كما تولى رئاسة كتلة تقدم النيابية في الدورة النيابية الخامسة.وترشح عن قائمة حزب تقدم في محافظة الانبار بالانتخابات الأخيرة وحصل على اكثر من 51 الف صوت.