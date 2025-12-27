رئيس السن يعلن فتح باب الترشيح لانتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس، ورد لـ ، ان "رئيس السن ، اعلن عن فتح باب الترشيح لانتخاب النائب الأول لرئيس ".وانتخب مجلس النواب، اليوم الاثنين، رئيساً له في دورته السادسة.وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس، في وقت سابق، ان "مجلس النواب انتخب هيبت رئيساً له في دورته السادسة".واضافت الدائرة ان "النائب هيبت الحلبوسي حصل على 208 صوت، والنائب حصل على 66 صوت، و⁠النائب حصل على 9 اصوات، فيما كانت الاوراق الباطلة 26".