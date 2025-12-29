انطلاق عملية انتخاب النائب الاول لرئيس البرلمان

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، انه "بدأت عملية الاقتراع لانتخاب النائب الاول لرئيس ".وكانت قد أعلنت ، أسماء المرشحين لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس.وقالت الدائرة في بيان، ان "رئيس السن النائب أغلق باب الترشيح لانتخاب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، وهما: النائب ، والنائب ".يذكر أن مجلس النواب، انتخب قبل قليل، رئيساً للمجلس بدورته السادسة، بحصوله على 208 أصوات.