في اول موقف سياسي.. طالباني يوجه رسالة للحلبوسي فور انتخابه رئيسا للبرلمان

وقال في رسالة للحلبوسي وتلقتها ، "بمناسبة انتخابكم ونيلكم ثقة أغلبية أعضاء ، أتقدم اليكم بأزكى التهاني القلبية، آملا لكم النجاح والتوفيق في هذه المهمة المصيرية والوطنية، وأن تتمكنوا مع أعضاء البرلمان الجدد من خدمة شعبنا وبلدنا بصورة أفضل".وأضاف "ننتظر منكم العمل كفريق واحد من أجل تعزيز العلاقة بين ، التشريعية والتنفيذية، وتوحيد الجهود في سبيل حل المشاكل بين وبغداد تحت سقف الدستور والشراكة وحماية مصالحنا العليا"، موضحا "أننا بالعمل والتفاهم المشترك فيما بيننا نستطيع صون الاستقرار في بلدنا وتحقيق تطلعات مواطنينا".